Inkazan: казанцы требуют конфисковывать машины у нарушителей ПДД

Тема стала особенно актуальной после смертельного ДТП в центре Казани. Водитель Porsche и мотоциклист устроили гонки на городской дороге посреди дня. Водитель автомобиля не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и совершил наезд на LADA Granta, водитель которого погиб.

Урбан-активист Дмитрий Сагдеев в своем телеграм-канале призвал ужесточить степень ответственности для нарушителей. Спикер уверен, что человек, который может позволить себе купить Porsche, не боится нарушить ПДД, потому что для него сумма штрафа несущественная.

Опрос Inkazan показал, что горожане солидарны с мнением активиста. В опросе приняло участие 950 человек.

Итоги голосования:

659 подписчиков телеграм-канала Inkazan поддержали Сагдеева. Они считают, что обеспеченные люди более вальяжно ведут себя на дорогах, потому что знают, что останутся безнаказанными.

183 человека уверены, что перед законом равны люди любого достатка или социального статуса.

Только 12% опрошенных не смогли определиться с ответом. Один участник опроса в комментариях предложил конфисковать авто у нарушителей.

«Надо просто за злостное нарушение правил машины конфисковывать начать», — прокомментировал пользователь под ником Gorro.

Ранее мы сообщали, что автобус с российскими и белорусскими туристами попал в страшное ДТП в турецкой Анталье.