Мишустин подписал: россиян ждут длинные выходные сразу в нескольких месяцах

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2027 году. Об этом сообщила пресс-служба правительства, пишет Life.ru.

Новогодние каникулы продлятся 11 дней — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года включительно. Таким образом, россияне смогут провести праздничный период без рабочих дней на протяжении всей первой декады января.

В мае предусмотрены два продолжительных периода отдыха. В честь Праздника Весны и Труда выходными станут 1–3 мая, а в связи с Днем Победы — 8–10 мая.

Кроме того, дополнительные нерабочие дни предусмотрены в феврале, марте, июне и ноябре. В связи с Днем защитника Отечества отдых продлится с 21 по 23 февраля, с Международным женским днем — с 6 по 8 марта.

На День России россияне будут отдыхать с 12 по 14 июня. В ноябре выходными станут 4–7 ноября в связи с празднованием Дня народного единства.