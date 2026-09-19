Ролик с Канье Уэстом на выборах в ГД завирусился в Сети — известна реакция Памфиловой

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в ходе выступления в информационном центре комиссии продемонстрировала пример дипфейка о голосовании на избирательном участке. Ролик был создан при помощи искусственного интеллекта. Об этом передает корреспондент ТАСС из информационного центра ЦИК.

Сюжет сгенерированного нейросетью видео оказался нарочито абсурдным. По сценарию, на избирательном участке свои голоса отдают рэпер Канье Уэст, инопланетянин и пенсионерка с бегемотом. Подобный набор персонажей призван наглядно показать, насколько далеко могут зайти технологии генерации реалистичных, но полностью вымышленных изображений и видео.

«Это то, что действительно опасность и угроза, — производство дипфейков с помощью искусственного интеллекта. <...> Вот это чистая виртуальная лажа», — прокомментировала ролик Памфилова.

Комментируя демонстрацию, Элла Памфилова отметила, что полезно посмотреть, чего достиг человеческий разум, который, по ее выражению, «сам себе роет глубочайшую яму».

«Надеюсь, человечество в нее все-таки не рухнет, а вовремя одумается», — подчеркнула председатель ЦИК.

Ранее сообщалось, что иностранные наблюдатели посетили Центр общественного наблюдения в Подмосковье.