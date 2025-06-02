Иностранный ретейл официально не сообщал о намерении вернуться в РФ

Министр промышленности и торговли Антон Алиханов рассказал, что иностранные ретейлы, которые покинули российский рынок, официально не присылали уведомления о возобновлении работы, сообщил «Интерфакс».

По информации издания, министр выступал на «Неделе российского ретейла». Он рассказал, что на данный момент никто не предупреждал о намерении стать участником российского рынка.

«Нам официально запрос никто пока еще не направлял», — рассказал министр.

Министр считает, что со стороны РФ было бы опрометчиво разрешать любым компаниям возвращаться на отечественный рынок. Алиханов считает, что иностранные компании имеют право работать, но при выполнении ряда условий. Например, при обязательстве сотрудничать с российскими фирмами. Важно, чтобы иностранные партнеры функционировали под контролем РФ. Полный цикл производства должен быть полностью освоен на российской территории. Важно также, чтобы руководители предоставляли информацию о применяемых технологиях.

По словам министра, Россия не будет разрешать иностранным партнерам входить на рынок в рамках преференциального режима. Эксперт пояснил, что в таком случае стороны учитывают разницу макроэкономических условий и кредитования производственных компаний.

«Мы никого не выгоняли, но как раньше, уже точно не будет», — резюмировал Алиханов.

Ранее сообщалось, что эксперт опроверг возвращение Toyota на российской рынок.