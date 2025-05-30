Возвращение Toyota на российской рынок опровергли

Японский бренд автомобилей Toyota не планирует возвращаться на российский рынок. Об этом ТАСС сообщил автоэксперт Максим Кадаков.

Ранее сообщалось, что дочерняя компания японского концерна Toyota возобновила продажи новых автомобилей в России. Отмечалось, что VIN-номера автомобилей свидетельствую о том, что часть моделей поставляется с японских заводов, а другая часть — импортируется с китайского завода.

По словам Кадакова, сообщения о возможном возобновлении продаж могут носить временный характер. Он подчеркнул, что для полноценного возвращения и официальных продаж в России необходимо выполнить ряд условий.

«Сегодня автомобили везутся, завтра они могут не везтись, завтра повезут одни и другие модели, модификации и так далее. Поэтому мы будем слышать периодически, что какая-то фирма начала тоже возить машины. Так что, никакого официального выхода нет», — сказал Кадаков.

Кадаков отметил, что для официальной реализации автомобилей в РФ нужно не только присутствие представительства компании, но и сертифицированные машины, прошедшие все необходимые процедуры. Без этого рынок оказывается заполнен нелегальными поставщиками, подытожил он.

На сегодняшний день в России есть официальные представители таких брендов, как Hyundai, Kia, Mitsubishi, Subaru, Suzuki, однако они не осуществляют официальную продажу автомобилей. Для этого требуется получение одобрения типа транспортного средства (ОТТС).

Ранее сообщалось, что ненужные китайцам автомобили начали возить в Россию.