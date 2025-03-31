Инспектор Росрыболовства рассказал, каких рыб можно ловить в нерестовый запрет

Эксперт обратил внимание, что запрет на ловлю рыбы на время весеннего нереста вводится во всех российских регионах. Однако в каждом субъекте в индивидуальном порядке устанавливают сроки на запрет. Обычно нерестовый запрет приходится на конец апреля — начало июня. Для промышленного рыболовства правила ловли более строгие.

По данным эксперта, ловить рыбу в период нерестового запрета разрешено в местах, где рыба не нерестится. Инспектор предупредил, что найти такое место обычно нелегко. Отправляться на рыбалку разрешено исключительно с одной поплавочной или донной удочкой. Установлены ограничения на крючки — не более двух штук. За сутки разрешено выловить не более пяти килограммов рыбы.

По словам эксперта, выполнив все условия рыбак-любитель имеет право ловить любую рыбу, кроме стерляди, хариуса, тайменя, форели и осетра. Такую рубы придется сразу отпустить. Нельзя также ловить «мелочь». Росрыбнадзор установил допустимый размер рыбы, которую можно забирать домой.

Ранее сообщалось, что Путин признался в любви к рыбалке.