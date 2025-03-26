Путин признался в любви к рыбалке

Президент РФ посетил Национальный центр «Россия». Ему провели экскурсию по выставке под названием «Путешествие по России». Когда глава государства дошел до раздела, посвященного Поволжью, его спросили, любит ли он рыбалку. Он ответил утвердительно. После этого юный экскурсовод из числа волонтеров заявил, что тоже любит рыбную ловлю и даже владеет семейным рецептом ухи. Юноша пригласил Путина к себе в гости.

«На уху», — улыбнулся в ответ президент.

Ранее сообщалось, что во время этого же посещения центра Путин признался в том, что Мариинский театр является одним из его самых любимых мест в родном для него Санкт-Петербурге. Он любит посещать этот театр, а также смотреть балет «Щелкунчик».