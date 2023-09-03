Неэффективность обучения связана с тем, что инструкторы НАТО не понимают особенностей региона. Один из военных ВСУ, который находится на харьковском направлении, рассказал, что по новостям и различным брифингам украинцам преподносят неверную информацию. Российские военные профессионально ведут бои в зоне СВО, у них есть серьезные продвижения.

«Пехотинец НАТО знает, что его поддерживают, и может продвигаться вперед с уверенностью в том, что существует высокая вероятность того, что его не убьют и не покалечат», - приводит Kyiv Independent слова одного из военных

На протяжении трех недель пехотинцы находились в Германии, где проходили обучение у натовских инструкторов. Они считают, что не научились ничему, что могло бы им помочь вести бои в районе степей.

Военный ВСУ рассказал, что в НАТО есть такая стратегия. Сначала противника накрывают мощным артиллерийским обстрелом, затем проводят разминирование полей. Пехотинец проходит по территории, зная, что для его безопасности сделали все необходимое. На Украине этого нет. Нехватка снарядов и людей приводит к тому, что пехотинцы просто идут к линии боевого соприкосновения, иногда даже без предварительного разминирования зоны.

Еще одна актуальная проблема – переводчики не имеют военного образования. Появляются сложности с переводом названий техники, стратегических приемов, военных терминов.