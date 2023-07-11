Интим с несовершеннолетним парнем: девушка выложила видео «на память» в соц сети

Суд принял решение: девушка должна выплатить 100 тысяч рублей в качестве моральной компенсации молодому человеку. Кроме того, юная соблазнительница лишена свободы сроком на три года с действием особенных ограничений.

Жительница Тюменской области осенью прошлого года решила снять видео с 14-летним парнем с интимными сценами. После она смонтировала и выложила его на страницу своего друга в социальных сетях. В суде девушка признала вину. Она обнародовала видео, чтобы сделать юноше больно и унизить его. Около года длилось следствие и проходили судебные заседания, в итоге девушка понесет ответственность за содеянное.