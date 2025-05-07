Интимный контакт с городской средой: дизайнер рассказала о новой концепции украшения Тюмени к 9 Мая

Дизайнер высказала мнение, что Тюмень украсили не торжественно, а сдержанно. По ее словам, город стал сосредоточенным. Эксперты старались, чтобы город сообщал о празднике через детали, а не напрямую. При украшении акцент делали на уважении, внимании и вдумчивости.

По информации издания, на улицах города можно заметить баннеры с лаконичными лозунгами. Однако все внимание приковано к портретам ветеранов. Они встречаются по всей Тюмени на остановках общественного транспорта, специальных зонах и фасадах. Портреты сопровождаются годами жизни и важными событиями, связанными с человеком с фото.

Корреспондент обратил внимание, что горожане обращают внимание на черно-белые и сепии-фотографии фронтовиков. Они останавливаются и читают, что написано. Молодые люди фотографируют баннеры или делают селфи. Особенно эмоционально ведут себя пенсионеры.

«Это работа на уровне интимного контакта с городской средой. Когда ты стоишь на остановке и рядом — лицо, которое могло быть твоим родственником, — оформление приобретает силу. И оно работает вразрез с идеей масштабности — потому что оно про личную историю», — отмечает дизайнер Короткова.

По информации издания, главная площадь города украшена аскетично и скромно. На площади Памяти расставлены стелы с именами тюменцев, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, размещены флажки и инсталляция в виде журавлей. В других локациях города установлены фигуры с голубями, георгиевскими лентами и звездами.

Ранее сообщалось, что «Бессмертный полк» зарегистрировал эмблему для 9 Мая.