«Бессмертный полк» зарегистрировал эмблему для 9 Мая

Общественное гражданское движение «Бессмертный полк России» официально зарегистрировало эмблему в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент). Об этом стало известно РИА Новости.

Отмечается, что заявка на регистрацию эмблемы была подана в октябре 2023 года, а сама регистрация была оформлена в апреле 2025 года.

Новый символ представляет собой яркую фигуру в форме красной звезды, внутри которой помещены изображение Георгия Победоносца — символа Победы, и соответствующая надпись «Бессмертный полк».

Обладатели зарегистрированной эмблемы получили право производить и реализовывать различные товары с этим логотипом. Согласно информации из базы Роспатента, в числе этих товаров могут быть как сувениры, так и продукция специального назначения, включая боеприпасы и оружие.

9 мая 2025 года, в День Победы, в России состоится масштабное шествие «Бессмертного полка», которое пройдет в смешанном формате — офлайн и онлайн.

Ранее политолог Сергей Марков высказался о людях, которые стремятся сорвать акцию «Бессмертный полк».