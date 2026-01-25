Уберите из холодильника: какая популярная еда на столе приводит к геморрою

Врач-проктолог Анастасия Травникова обратила внимание на прямую зависимость между качеством питания и развитием геморроя. По словам специалиста, дефицит пищевых волокон в рационе современного человека является одним из ключевых факторов, провоцирующих это заболевание, пишет Лента.ру.

Эксперт отметила, что в последние годы геморрой все чаще диагностируется у пациентов в возрасте 30-40 лет. Главной причиной такой тенденции Травникова считает изменение пищевых привычек. Преобладание в меню переработанных продуктов, фастфуда и рафинированных углеводов при недостатке свежих овощей, фруктов и цельнозерновых круп приводит к систематическому дефициту клетчатки.

Отсутствие достаточного количества растительных волокон, как объяснила врач, замедляет перистальтику кишечника и нарушает его естественную работу. В сочетании с недостаточным потреблением обычной воды это делает каловые массы излишне плотными. В результате при дефекации значительно повышается внутрибрюшное давление, создавая чрезмерную нагрузку на венозные сплетения прямой кишки.

Регулярное повторение таких ситуаций заставляет сосуды функционировать в режиме постоянной перегрузки. Со временем венозные стенки теряют эластичность и растягиваются, нарушается нормальный кровоток, что в конечном итоге приводит к формированию геморроидальных узлов. Особенно опасно, по мнению проктолога, сочетание неправильного питания с малоподвижным образом жизни, которое усугубляет застойные явления в малом тазу и ускоряет развитие патологии.

