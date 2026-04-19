Бесшовная транспортная система для крупнейшей агломерации: Москва и область реализуют совместный проект

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном канале в мессенджере MAX проинформировал о том, что город продолжает реализацию проекта «Москва — область», в рамках которого поездки станут комфортнее для значительной части населения Москвы и Подмосковья.

По информации мэра столицы, речь идет о более чем 3 млн жителей. Пассажиров ожидают предсказуемые интервалы движения автобусов, удобное расписание, а также современный подвижной состав. Основная цель, поясняется в сообщении, — формирование единого транспортного пространства столицы и Московской области.

«Совместно с Правительством Московской области реализуем уникальный проект — бесшовную транспортную систему для жителей крупнейшей агломерации страны», — написал Мэр Москвы.

Реализация проекта, как пояснил мэр, разбита на несколько последовательных стадий. Первая из них, по словам Сергея Собянина, была успешно завершена по итогам 2025 года. На этом этапе, сообщается, стартовала работа 25 автобусных маршрутов, которые связали западные, северо-западные и северные направления. В будние дни, уточняется, на этих линиях задействовано почти 200 единиц подвижного состава, выполняющих около 70 тысяч рейсов в сутки.

Следующий этап, как сообщил глава столицы, запланирован на 2026-й. К существующей транспортной системе Москвы добавят еще 54 маршрута — они охватят юго-запад, север и северо-восток. Обслуживать эти направления, по информации источника, будут примерно 450 автобусов, которые обеспечат более 120 тысяч ежедневных поездок.

Заключительные стадии, по словам Собянина, намечены на 2027 и 2028 годы. В итоге, подчеркивается в сообщении, в единую транспортную сеть столицы окажется интегрирована треть всех автобусных маршрутов, которые в настоящее время соединяют Москву и Московскую область.

«В итоге появляются дополнительные транспортные возможности по развитию инфраструктуры и в Подмосковье. Только за прошлый год обновили свыше 40 остановок, 5 отстойно-разворотных площадок для автобусов. Автобусы областных перевозчиков перенаправляются на маршруты к станциям МЦД, Ярославского и Павелецкого направлений в области — время ожидания транспорта значительно сокращается», — написал в канале МАХ мэр столицы.

