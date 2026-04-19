Ситуация под контролем: появилась официальная информация о состоянии детей из подмосковного ансамбля «Гармоника»

Появилась официальная информация о ситуации с госпитализацией 10 несовершеннолетних пациентов из Химок в Вологодской области в возрасте от 10 до 15 лет: ситуация под контролем.

Об инциденте ранее проинформировала на своем официальном канале в MAX глава городского округа Химки Инна Федотова, сообщил REGIONS. По ее информации, 17 и 18 апреля состоялись конкурсные концерты с участием ансамбля «Гармоника» Центральной детской школы искусств.

По данным главы округа, вечером после выступлений у десяти из 33 детей появились симптомы, характерные для острой кишечной инфекции. Все заболевшие, как уточняется, были оперативно госпитализированы.

Согласно официальным данным, в настоящее время ситуация находится под контролем. Состояние всех детей специалистами оценивается как стабильное с положительной динамикой. Основная проблема носит юридический характер — невозможность выписки восьми несовершеннолетних без надлежаще оформленных доверенностей от законных представителей. Двое пациентов 15 лет выписаны на основании письменного отказа от госпитализации.

Часть родителей выразили просьбу о продолжении стационарного лечения в течение нескольких дней. Другая часть настаивает на выписке с последующим амбулаторным лечением самостоятельно. Однако отсутствие надлежащим образом оформленных доверенностей или личного присутствия законных представителей делает выписку юридически невозможной, поясняют официальные ведомства.

В медицинском учреждении приняты следующие меры: усилен кадровый состав медицинским персоналом (привлечены дополнительные врачи), организованы круглосуточные посты наблюдения. Информация о сложившейся ситуации направлена в Роспотребнадзор. О положении дел доложено губернатору.

Ранее сообщалось, что на концерте в Москве пятеро ребят едва не задохнулись от искусственного дыма.