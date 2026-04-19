Терри и Аля — служебные овчарки — стали звездами профориентационной встречи в Подольске

В подольском музее истории полиции в пятницу, 17 апреля, прошла необычная профориентационная встреча. Гостями мероприятия стали десятиклассники из школы № 29. Ребятам выпала возможность пообщаться с супругами Игорем и Ксенией Петровыми, которые несут службу в кинологическом подразделении, сообщила администрация городского округа.

По информации администрации, Игорь работает кинологом уже 12 лет, его супруга — 7 лет. Главными героями встречи стали те, кого супруги привели с собой. Это две немецкие овчарки — Терри и Аля.

Терри сейчас 9 лет. Але — 8, и ее служебная биография, рассказали кинологи, оказалась особенно насыщенной. Собака работала в зоне боевых действий, где ежедневно помогала саперам. Ее задача, поясняют специалисты, — находить взрывчатые вещества, боеприпасы и оружие. Обе овчарки живут прямо в доме семьи Петровых, став полноправными членами семьи инспекторов-кинологов.

«У служебных собак есть уникальная особенность: из сотни перебивающих друг друга запахов они выделяют только тот единственный, который нужен. Но чтобы животное слушало тебя, его нужно любить, лелеять и правильно социализировать», — объяснил школьникам инспектор-кинолог Игорь Петров.

Встреча со школьниками носила не только познавательный, но и предупредительный характер. Специалисты предостерегли подростков от реальных опасностей, которые могут поджидать их в повседневной жизни. Ребятам напомнили железное правило: никогда ничего не подбирать с земли. В современном мире, пояснили кинологи, найденный на улице предмет может быть смертельно опасен. И собака, способная нюхом учуять взрывчатку, — лучшее тому подтверждение.

«Это невероятно умные животные. У моей бабушки тоже была овчарка, и я знаю, насколько это преданная и сообразительная порода. Но то, что делают эти служебные собаки, — это высший пилотаж. Они слушают хозяев беспрекословно и даже умеют показывать трюки», – поделилась десятиклассница Ксения Рощина.

Кроме того, гости рассказали о том, как строится «карьерный путь» хвостатых полицейских. Уже с двухмесячного возраста щенок проходит базовый курс дрессировки и социализации. Как и люди, служебные собаки регулярно сдают нормативы и экзамены на профпригодность. Служба у собак длится в среднем до 8 лет, хотя многое зависит от физического здоровья и морального состояния конкретного животного.

Подобные встречи с подрастающим поколением в музее истории полиции проходят регулярно и являются частью профориентационной программы для старшеклассников Подольска.

