Массовое ДТП с 11 автомобилями, сильный ветер и снег: трасса А-350 «Чита–Забайкальск» закрыта

На участке федеральной автомобильной дороги А-350 «Чита — Забайкальск», согласно данным Госавтоинспекции Забайкалья, введено полное ограничение движения. Проезд закрыт для всех без исключения видов транспортных средств, отмечено в телеграм-канале ведомства. Причина — ухудшение погодных условий. Меры введены до 23:00.

«Госавтоинспекция призывает водителей с пониманием отнестись к введенным мерам, воздержаться от поездок в данном направлении и заранее планировать маршруты с учетом действующих ограничений», — указано в сообщении.

В регионе, как отмечается, наблюдается ухудшение погодных условий: сильный ветер и плохая видимость на отдельных участках автомобильных дорог. В связи с этим Госавтоинспекция рекомендует всем водителям быть предельно осторожными за рулем, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим.

По информации ведомства, в Могойтуйском районе Забайкальского края в воскресенье, 19 апреля, в дневное время произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Инцидент случился на 218-м километре федеральной автомобильной дороги А-350 «Чита — Забайкальск».

Согласно предварительным сведениям, к аварии привело нарушение безопасной дистанции водителями, находившимися за рулем. Итогом, как отмечается, стало столкновение сразу 11 единиц автотранспорта. В официальных данных, подчеркивается, отсутствует информация о погибших или раненых — речь в сообщении идет лишь о нанесенном владельцам машин имущественном уроне.

«На месте ДТП работал наряд Госавтоинспекции», — указано в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье автобус с 40 пассажирами съехал с проезжей части.