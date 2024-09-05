Инвестиции для НПЗ на Сахалине еще не найдены

Региональное правительство ранее сообщало, что газовый холдинг в октябре 2023 года приступит к строительству предприятия по выпуску авиатоплива, АИ и ДТ из конденсата и нефти. Планировалось, что НПЗ появится непосредственно на территории региона. В настоящее время любой вид топлива в Сахалин доставляют из других регионов через море. Глава газового концерна Миллер на форуме в четверг, 5 сентября, рассказал, что «Газпром» решает вопрос с финансированием проекта.

Правительство проинформировано, что вопрос с появлением собственного источника топлива крайне важен для жителей региона. Специалисты предлагают различные альтернативные варианты. Например, в сентябре 2023 года анонсировали открытие в 2026 году завода по выпуску водорода. В октябре 2023 года заявили, что в 2025 году Сахалин станет углеродно нейтральным.

Ранее сообщалось, что стоимость нефти Brent упала ниже $75 за баррель.