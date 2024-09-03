Стоимость нефти Brent упала ниже $75 за баррель

Цена фьючерса на нефть Brent с возможностью доставки в ноябре на базирующейся в Лондоне бирже ICE упала в цене ниже $75 за один баррель впервые с января. О данном факте свидетельствуют поступающие с торгов сведения.

Стоит отметить, что в последнее время Brent заметно «штормит». Продолжающемуся падению стоимости нефти предшествовал обратный процесс. Вполне возможно, что произойдут подобные события и на этот раз. Brent считают эталонной маркой нефти из Северного моря. Начиная с 1980-х годов стоимость полезного ископаемого данного бренда является основой для ценообразования других сортов нефти.

Ранее сообщалось о том, что Московская область продолжает наращивать экспорт сельскохозяйственной продукции в ОАЭ. Общая масса отправленных грузов превышает 200 тонн.