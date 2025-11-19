Инвестиция в знания или лишние траты? Почему увеличение срока учебы в вузе может не оправдать надежд студентов

Первый проректор Государственного университета по землеустройству, доцент кафедры аудита и корпоративной отчетности факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета Денис Лавров прокомментировал новую систему с дифференцированными сроками обучения, сообщил rosbalt.ru.

Эксперт высказал мнение, что с точки зрения научной экспертизы переход к модели обучения продолжительностью 4, 5 или 6 лет рассматривается как отход от формального единообразия в сторону дифференциации, основанной на сложности профессии и ресурсах, требуемых для вхождения в нее. По своей сути, эта мера означает возрождение логики удлиненного специалитета для тех направлений, где необходимы продолжительные практики, повышенная ответственность, а также сильная научная или междисциплинарная база.

«Четырехлетние программы в сервисе и туризме — это ставка на быстрое прикладное образование, пятилетние траектории для инженеров, врачей и учителей — попытка ресурсно усилить базовые профессии развития, а шестилетние — инструмент „длинной подготовки“ кадров для наиболее сложных областей, где за бакалавриат решить задачу качественной подготовки объективно трудно», — отметил эксперт.

Эксперт считает, что сама по себе коррекция сроков обучения создает лишь структурный каркас, но не гарантирует обновления содержания. Без разработки прозрачных критериев для классификации направлений, пересмотра федеральных государственных образовательных стандартов, выравнивания финансирования и налаживания системного мониторинга карьерных траекторий выпускников существует риск получить лишь затянутый процесс обучения без соразмерного повышения его качества.

«Ключевым станет не декларируемая „наукоемкость“, а то, насколько в удлиненных программах действительно появится больше практики, исследовательской и проектной работы, взаимодействия с работодателями и международными партнерами. Если эти элементы не будут встроены, то увеличение сроков обучения превратится для студентов и их семей лишь в рост прямых и альтернативных издержек, а не в инвестицию в более высокое качество человеческого капитала», — рассказал «РосБалту» Денис Лавров.

