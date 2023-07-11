Инвесторы заинтересованы в развитии Ростовской области: стартует строительство парка

На сайте облправительства делятся всеми подробностями будущего строительства. Соглашение между властями и инвестором уже подписано.

Ожидается, что комплекс площадью 70 гектаров размесят недалеко от трассы М-4 «Дон». Он будет находиться по обе стороны проезжей части, поэтому для пешеходов создадут подвесной мост. Оба здания будут выполнено в одном стиле. По завершению строительства появятся 14 объектов. Площадь, на которой будут располагаться здания, займет 613 тысяч квадратных метров.

Кто именно является инвестором - частное лицо или какая-либо организация, на данный момент не оглашают.