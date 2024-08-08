Инженер Агеев: США проектируют псевдокосмические аппараты для военной слежки

Эксперт сравнил ПКА с БПЛА. Например, в зоне спецоперации беспилотники показали высокую результативность. Для их сбора не требуется больших денег. Приборы направляют на территорию противника, оставаясь в безопасности. Однако со временем проявились слабые стороны — БПЛА можно сбить или разорвать связь с оператором.

ПКА можно запустить в стратосферные высоты Земли на уровне 18–30 километров. В настоящее время в мире нет ПВО, которое смогло бы сбить ПКА. Ни один прибор не обнаружит его присутствие. ПКА могут длительное время находиться в одном положении и передавать данные о ситуации на территории противника.

«При этом псевдоспутники находятся ниже ионосферы, что повышает точность навигации и определение места источников радиоизлучения. В отличие от спутника, летательный аппарат способен длительное время по-птичьи барражировать над объектом наблюдения, отслеживая все происходящие внизу изменения», — пояснил эксперт.

Работы по проектированию ПКА активно ведут в США, КНР, ФРГ, Италии и Великобритании. В этих странах также разрабатывают аналоги ПКА. В России первый аппарат был представлен в 2016 году на выставке «Армия». В 2019 российские разработчики тестировали модель, которая может на протяжении нескольких недель без подзарядки находиться в небе. Однако у России на данный момент нет технической возможности развивать проект дальше. Страны Запада в этом преуспевают больше.

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