Военкора Поддубного направят на лечение в Москву

Раненый накануне во время атаки украинских ВС на Курскую область военкор Евгений Поддубный будет направлен в столичную клинику для последующего лечения. Соответствующее сообщение опубликовал канал «Вести» в социальных сетях .

Сообщается, что раненый журналист ВГТРК будет направлен в московскую клинику. В данный момент он находится в курской больнице после атаки украинского дрона, местные врачи провели все нужные исследования и назначили курс лечения, сообщили «Вести».

Вечером среды, 7 августа в СМИ и социальных сетях стали появляться сообщения о гибели Поддубного в Курской области, которые впоследствии были опровергнуты. Оказалось, что военкор был ранен в результате удара украинского БПЛА по автомобилю, в котором он находился. Сообщалось, что Поддубный получил сильные ожоги.

Ранее в Следственном Комитете дали обещание установить личности всех причастных к ранению военного корреспондента.