Не стало бывшей жены Вуди Аллена, актрисы Луизы Лассер

На 88-м году жизни скончалась актриса Луиза Лассер. Бывшая жена знаменитого режиссера Вуди Аллена умерла по естественным причинам в свое доме на Манхэттене, сообщило издание The New York Times со ссылкой на брата актрисы.

Лассер начала карьеру в 1960-х годах. Именно тогда она познакомилась с Алленом, и в 1966 году они поженились. Лассер снялась в его дебютном фильме «Что случилось, тигровая лилия?». Позже она появилась в его ранних комедиях «Хватай деньги и беги», «Бананы» и «Все, что вы всегда хотели знать о сексе, но боялись спросить». В 1970 году брак распался, но актриса продолжила работать в кино и на телевидении.

Наибольшую известность Лассер принесла главная роль в сатирическом телесериале «Мэри Хартман, Мэри Хартман». Этот проект стал культовым и принес ей любовь зрителей. Позже она снялась в драме Даррена Аронофски «Реквием по мечте», а также в нескольких других фильмах и телепроектах.

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