Свидание, Китай и $20 тысяч за человека: как мечта о замужестве обернулась для россиянки рабством в мошенническом центре

В эпоху цифровых коммуникаций интернет-знакомства требуют особой бдительности, особенно когда речь идет о поиске партнера за рубежом. История россиянки, мечтавшей о замужестве с иностранцем, служит наглядным предостережением: вместо счастливого финала она оказалась проданной в рабство и лишь чудом вернулась домой. Это приключение навсегда останется в ее памяти и может послужить уроком для других, сообщили «Аргументы недели».

По информации издания, россиянка познакомилась с гражданином Китая через специальное приложение. Поначалу все шло как в сказке: романтические отношения, совместные путешествия по Поднебесной. Затем избранник предложил встретиться в Мьянме, пообещав показать буддийские храмы.

По данным издания, женщина прилетела в Янгон, но в аэропорту вместо бойфренда ее встретил незнакомый водитель. Возлюбленный по телефону несколько дней уверял, что скоро приедет, но так и не появился. Вместо этого за женщиной приехал автомобиль, по дороге в который начали подсаживаться незнакомые китайцы. Несколько блокпостов, переправа через реку — и россиянку доставили в закрытый комплекс. Там ее встретил незнакомец, заявивший, что с завтрашнего дня она работает на него — ее продали за хорошие деньги. Как позже выяснилось, «бойфренд» уже получил вознаграждение за сделку.

По данным издания, под угрозой насилия ее заставили участвовать в преступных схемах, а для создания анкет использовали фотографии с ее лицом, сгенерированные нейросетями. По оценкам россиянки, в комплексе, который охраняли военные, находились не менее 5 тыс. человек. На территории строились рестораны, караоке и казино — полностью замкнутая инфраструктура. За каждого доставленного сюда человека посредники, по ее словам, получали около $20 тыс.

Девушке удалось тайно связаться с посольством России и передать координаты. Вскоре представитель МВД России во Вьетнаме с аккредитацией в Мьянме начал операцию по освобождению. В итоге россиянку передали сотрудникам посольства в Таиланде и организовали ее возвращение на родину.

«В такую ситуацию может попасть любой, даже я, доверившись человеку и не подозревая о последствиях. Есть девушки, которым предлагают работу за границей, и они соглашаются, не подозревая, куда это их приведет», — поделилась она после возвращения.

По данным издания, обращаться в полицию на китайского партнера она не планирует: у нее нет доказательств его причастности.

«Я не могу этого сделать. У меня нет доказательств. Все фото были сделаны только на его телефон. Я не знаю его настоящего имени и никогда не видела его документов», — объяснила она.

В Министерстве иностранных дел России вновь акцентировали внимание на росте угроз, связанных с вербовкой через интернет. Как сообщают дипломатические источники, злоумышленники активно используют сайты знакомств, социальные платформы и фиктивные вакансии для заманивания соотечественников в страны Юго-Восточной Азии. Оказавшись на месте, у жертв изымают удостоверения личности и принуждают к противоправной деятельности в так называемых колл-центрах под страхом расправы.

Ранее сообщалось, что выпускник из России мог попасть в рабство в скам-центре Мьянмы.