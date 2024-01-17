Инженер Валяев: причина задержки сдачи в эксплуатацию школы в Старом Осколе — новые требования застройщика

Инженер строительного контроля УКСа Старооскольского городского округа Александр Валяев во время выступления в зале суда по делу о взяточничестве рассказал, что стало причиной длительного строения здания школы в Старом Осколе. Корреспондент ИА «Бел.Ру» также присутствовал на заседании.

Александр Валяев выступает одним из свидетелей по делу бывшего главы администрации Старооскольского городского округа Белгородской области Александра Сергиенко, которого обвиняют в получении взяток на 50 миллионов рублей.

За время строительства общеобразовательного учреждения сумма договора периодически увеличивалась, подтвердил инженер. Причина — появление новых вводных.

Например, когда рабочие выполнили финишную отделку, было решено установить интерактивное оборудование.

«Мы тянули очень много дополнительных кабелей, оборудование устанавливали», — рассказал Александр Валяев, инженер строительного контроля УКСа Старооскольского городского округа

Новые задания приводили к задержке сдачи объекта в эксплуатацию в ранее утвержденный срок. Любое изменение в ходе работ было предварительно согласовано в местной администрации. Лично с Александром Сергиенко инженер не знаком. Они общались исключительно на планерках.

Ранее мы сообщали, что в подмосковном ЖК «Домодедово парк» возводится общеобразовательная школа.