В двух округах Подмосковья ликвидируют несанкционированные свалки стройотходов и порубочных остатков

Нелегальные свалки строительного мусора обнаружили в Наро-Фоминске и Ступине. Нарушителей обязали устранить нарушения, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

По обращениям жителей в указанных муниципалитетах провели проверки. В результате в Наро-Фоминске были выявлены навалы отходов от уборки улиц и строительного мусора, в том числе в водоохранной зоне ручья. В Ступине выявили навалы строительного мусора и порубочных остатков.

Обе свалки были образованы на землях неразграниченной собственности, в зоне ответственности администраций. Им рекомендовали ликвидировать нарушения.

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