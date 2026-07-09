Московский областной центр крови провел выездную донорскую акцию в Павловском Посаде. Мероприятие прошло на базе ДК «Октябрь», сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В акции приняли участие около 70 жителей округа. В результате было собрано порядка 25 литров крови.

В число участников акции вошел почетный донор Сергей Егоров. Он сдал кровь в 45-й раз.

Следующая акция пройдет в округе 11 сентября. Подробная информация доступна в мессенджере MAX и во «ВКонтакте».

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