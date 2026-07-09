Мать с сыном спасены: 17-летний герой из Кузбасса получил грамоту и травму

Подросток из Кузбасса проявил настоящий героизм, бросившись в пекло, чтобы спасти жизнь двум людям. Об этом инциденте проинформировали в региональном управлении МЧС, опубликовав информацию в официальных аккаунтах ведомства, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, ЧП произошло в ночь на 9 июля в городе Анжеро-Судженске — там загорелся жилой дом. Пламя стремительно охватило все строение на площади в 200 квадратных метров. Внутри, отрезанные от выхода, оказались женщина и ее сын.

Семнадцатилетний житель заметил зарево и немедленно кинулся к полыхающему дому, чтобы вызволить людей. Когда он вывел пострадавших, выяснилось, что сам спасатель получил серьезный порез ноги. Медики сразу госпитализировали его для оказания помощи.

Власти города отметили мужество юноши — ему вручили почетные грамоты от мэрии. Благодаря его решительным действиям удалось избежать трагедии.

«Николай начал громко стучать в окна и когда жильцы проснулись он разбил стекло и через проем вытащил мать с сыном», — сообщили представители Главного управления МЧС по Кемеровской области.

Ранее сообщалось, что судебный пристав вытащил из искореженных машин двоих пострадавших в ДТП человек.