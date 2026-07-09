В Дмитрове практически достроили первую очередь индустриального парка «Северные Врата». Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Проект реализует девелопер РДС за₽18 млрд. Общая площадь объектов индустриального парка составит 220 тыс. кв. м.

Первая очередь включает в себя два производственно-складских корпуса общей площадью 40 тыс. кв. м. Их готовность составляет порядка 90%. Запустить очередь планируется в сентябре текущего года.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках ПМЭФ подписал соглашения о строительстве трех комплексов формата Light Industrial.