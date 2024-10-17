Инженеры, воспитатели и пожарные переобучаются на водителей автобусов в Кирове

В кировском АТП рассказали, что в настоящее время стажировку проходят бывший машинист, пожарный, инженер и воспитатель детсада. После успешного окончания обучения специалисты будут работать водителями автобусов и троллейбусов, сообщил Newsler.ru.

Один из стажеров приехал в Киров из Санкт-Петербурга, где работал проектировщиком. Мужчина решил кардинально сменить вид трудовой деятельности.

Обучение проходит постепенно. Сначала стажеров привозят на стоянку общественного транспорта. Им предложено ознакомиться с габаритами автобусов и троллейбусов. Затем будущие профессиональные водители выезжают в город, чтобы ознакомиться с маршрутами. Параллельно им рассказывают об условиях работы, о графике дня, о требованиях к водителям.

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