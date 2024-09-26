Жителям Подмосковья рассказали о правилах перевозки домашних животных в автобусах Мострансавто

Жители и гости Подмосковья, которые планируют перевозить питомцев в автобусах АО «Мострансавто», должны соблюдать определенные правила. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Бесплатно в транспорте можно перевозить собак карликовых пород, если они находятся на руках или в составе ручной клади, и собак-поводырей, которые сопровождают пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Остальных питомцев нужно перевозить в клетках, сумках-переносках или контейнерах, габариты которых в сумме не превышают 120 сантиметров. При этом собак средних и крупных пород можно перевозить, если они находятся в наморднике и на коротком поводке. Проезд животного оплачивается дополнительно согласно тарифу на провоз ручной клади.

В ведомстве напомнили, что до конца месяца пассажиры региона могут принять участие в конкурсе «Фото домашнего любимца в автобусе Мострансавто», снимки можно отправить на почту oprosmta@yandex.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.