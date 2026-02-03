iPhone 4 за 50 тыс. руб.? В регионах РФ на фоне нового тренда резко вырос спрос на раритетные смартфоны Apple

В России наблюдается новый тренд — старый смартфон от Apple массово скупают как модный аксессуар. Жители Кузбасса публикуют объявления в Сети с разными ценовыми предложениями и условиями, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Стоимость товара зависит от региона РФ.

По информации издания, в Кемерове раритетные смартфоны продаются по цене от 1,5 тыс. руб. Так, один из местных жителей предлагает приобрести iPhone 4 с объемом памяти 32 ГБ. Продавец готов отдать в качестве бонуса провод. Он предупреждает, что устройство заблокировано.

По данным издания, еще один горожанин предлагает iРhone 4S с редким программным обеспечением. Продавец сообщил в объявлении, что устройство готово к работе. Стоимость гаджета — 4 тыс. руб. Мужчина написал, что телефон можно синхронизировать с другими современными гаджетами.

«Пo вaшeму жeлaнию могу уcтaнoвить дополнительные прoгpaммы и игpы из старых аpxивов — в том числе те, кoтоpые уже недоступны для cкaчивания в Арpstorе», — говорится в объявлении.

По данным издания, стоимость модели в каждом регионе различная. Например, в Улан-Удэ за iPhone 4S просят 50 тыс. руб., в Орле идентичный аппарат выставлен за 8 тыс. руб., в городах Подмосковья цена опускается до 6 тыс. руб., а в Барнауле такой телефон можно приобрести всего за 2 тыс. руб.

