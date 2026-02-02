Зарядка замерзшего смартфона убивает батарею, предупредил эксперт

С наступлением холодов многие владельцы смартфонов сталкиваются с внезапным отключением гаджета на улице. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с Общественной Службой Новостей объяснил , что в этом нет ничего критичного и паниковать не стоит. Такая реакция — нормальное поведение аккумулятора, особенно небольшой емкости, на сильный мороз. Например, iPhone с остатком заряда в 20-25% может отключиться уже при -20 градусах.

По его словам, главное правило, которое нужно запомнить, — не пытаться зарядить замерзшее устройство. Когда телефон резко остывает, химические процессы в батарее замедляются, и она временно теряет способность принимать заряд. Если подключить его к питанию на холоде или сразу после занесения в тепло, можно серьезно повредить внутренние элементы аккумулятора, что приведет к необратимой потере его емкости и преждевременному выходу из строя.

Эксперт резюмировал, что, если смартфон выключился на морозе, его нужно просто отогреть до комнатной температуры, положив в помещении и не трогая некоторое время. После того как устройство полностью согреется, оно включится самостоятельно и будет работать как обычно. Итог — никакого специального «ремонта» не требуется, достаточно проявить немного терпения и не совершать главной ошибки — попытки экстренной зарядки. При этом, как отметил Муртазин, современные модели, особенно от некоторых китайских производителей, оснащаются батареями нового типа, которые лучше переносят низкие температуры.

