Ипотека и новостройки: Эксперты рассказали о ситуации на рынке недвижимости в сентябре

Согласно данным ЦИАН, сейчас россияне стали активно приобретать жилье в новостройках. Ажиотаж особенно был замечен в Московской области и в Санкт-Петербурге.

В сентябре цены на недвижимости выросли на 2.4%. В прошлом месяце рост также был замечен, но более заметный.

Эксперты считают, что новостройки не будут дорожать в цене в ближайшее время. Гендиректор агентства недвижимости «Итака» Василий Павлов называет несколько факторов, которые влияют на стабилизацию цен: достаточное количество готовых новостроек, которые еще не распроданы, более дешевые варианты на рынке вторичной недвижимости, дешевая льготная ипотека.

Девелопер авторского жилого кластера RDD Владимир Щекин отметил, что рынок недвижимости особенно зависим от льготной ипотеки, потому что около 50% нового жилья приобретают исключительно с государственной поддержкой.

Директор направления «Новостройки» компании «Инком-Недвижимость» Валерий Кочетков уверен, что именно квартиры в новостройках будут привлекать россиян в ближайшее время.

«После бума неминуем спад. Но все равно рынок новостроек, в отличие от вторичного, поддерживается льготной госпрограммой. И однозначно продолжится переток клиентов из вторичного сектора, где процент по жилищным кредитам уже на заградительных значениях. Доля ипотеки в сделках на первичном рынке в любом случае будет довольно высокой», — полагает директор направления «Новостройки» компании «Инком-Недвижимость» Валерий Кочетков.

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