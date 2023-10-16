Ипотечное страхование: полезная опция или лишняя трата средств

Ипотечное страхование бывает нескольких видов. Можно застраховать объект недвижимости от действия каких-либо непредвиденных обстоятельств или же застраховать жизнь и здоровье человека, который будет выплачивать деньги по ипотеке. Тогда в случае любых трагедий: получение инвалидности, смерти или временной утраты трудоспособности компания будет самостоятельно решать проблемы клиента.

Второй вид страхования – титульное. Помогает избежать проблем, если после приобретения квартиры выяснится, что у нее уже есть собственник. При ипотечной сделке такое встречается редко, поэтому чаще всего люди выбирают только первый вид.

Стоимость покупки недвижимости в ипотеку увеличилась из-за повышения размера ключевой ставки. На оформление страхования это не отразилось. На стоимость влияет ряд факторов, которые касаются недвижимости: из какого материала изготовлен дом, в каком районе находится. Также в разных компаниях установлены различные цены, поэтому предварительно стоит промониторить цены на рынке.

При желании можно воспользоваться еще одной услугой: застраховать что-либо непосредственно в квартире: стены, мебель. Спасает владельцев, если квартиру затопило или был пожар.

Экономист Владимир Григорьев поделился советами, как россиянину накопить деньги на первый взнос банка для оформления ипотеки.