Ипотека и усталость — табу: психолог из Подмосковья рассказала, что нельзя говорить на переговорах о зарплате
REGIONS: психолог Морганюк назвала главные ошибки при разговоре о зарплате
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]
Разговор о прибавке к жалованью — одно из самых нервных испытаний в карьере любого сотрудника. Многие годами откладывают этот шаг, а когда наконец решаются, допускают досадные промахи: жалуются на инфляцию, усталость или семейные траты, а в отчаянии даже прибегают к ультиматумам. Подмосковный психолог Елена Морганюк в беседе с REGIONS разъяснила, как выстроить диалог с начальством, чтобы не получить отказ и не испортить отношения.
Главное правило — факты вместо эмоций
По словам специалиста, говорить с руководителем о деньгах следует исключительно на языке цифр и достижений. Работодатель оплачивает не выслугу лет и не личные трудности сотрудника, а конкретную пользу, которую тот приносит компании. Поэтому фразы вроде «я здесь уже три года» или «цены выросли» почти стопроцентно обречены на провал. Единственная стратегия, которая действительно работает, — продемонстрировать, что ваш вклад в результаты бизнеса уже превышает сумму текущего оклада.
Что говорить и о чем лучше промолчать
Психолог рекомендовала строить беседу вокруг двух ключевых тем.
- Первая — прошлые заслуги: завершенные проекты, достигнутые показатели, сэкономленные или заработанные для компании средства.
- Вторая — планы на будущее: конкретные шаги, которые сотрудник намерен предпринять, чтобы приносить еще больше пользы.
А вот о личных проблемах — ипотеке, кредитах, расходах на семью — упоминать категорически запрещено. Как пояснила Морганюк, такие аргументы переводят деловой разговор в эмоциональную плоскость и вызывают у руководителя скорее раздражение, чем желание пойти навстречу. Жалобы на выгорание или переутомление эксперт также отнесла к контрпродуктивным — они сигнализируют о слабости, а не о готовности к профессиональному росту.
Специалист подчеркнула, что просьба должна звучать фактологически. С амбициями начальник может поспорить, но оспорить перечень реально выполняемых обязанностей ему будет значительно сложнее.
«Если вы действительно готовы к росту, ваша просьба должна звучать фактологически: не «я хочу больше денег», а «мои текущие задачи уже соответствуют следующему уровню оплаты, давайте это зафиксируем». Руководитель может спорить с амбициями, но спорить с перечнем ваших реальных задач ему сложнее», — поясняет Елена Морганюк.
Почему угрожать увольнением — плохая идея
Отдельно Морганюк предостерегла от ультиматумов в духе «повысите — останусь, нет — уйду». По ее оценке, в девяти случаях из десяти такие заявления заканчиваются тем, что работнику просто подписывают заявление об уходе. Даже если руководитель согласится на повышение, инцидент останется в его памяти, и это может негативно сказаться на репутации и дальнейшей карьере.
Шантаж без реального предложения о работе на руках, по мнению эксперта, ставит человека в заведомо проигрышную позицию: либо отказ и потеря лица, либо вынужденное согласие с неприятным осадком. Если сотрудник решил уйти — пусть уходит, если хочет остаться — ультиматумы не помогут.
«Угроза увольнением без реального предложения на руках — это ловушка. Вы ставите себя в позицию, где либо получаете отказ и теряете лицо, либо соглашаетесь и остаетесь с осадком. Если вы действительно решили уйти — уходите. Если хотите остаться — не используйте ультиматумы. Это не переговоры, это шантаж, и он редко приводит к хорошим результатам», — предупреждает Елена Морганюк.
Как подготовиться к разговору: чек-лист от психолога
Для успешного исхода Морганюк посоветовала несколько подготовительных шагов:
- Изучите рынок. Сравните свою зарплату со средними предложениями по специальности. Если оклад ниже медианного, это весомый довод в вашу пользу.
- Соберите список достижений. Выпишите все, что вы сделали за последний год, особенно то, что выходило за рамки должностной инструкции.
- Выберите правильное время. Лучший момент — подведение итогов года, период бюджетного планирования или время, когда компания демонстрирует хорошие финансовые результаты.
- Назовите конкретную сумму. Обозначьте желаемую цифру или диапазон. Просить стоит чуть больше, чем вы хотите — это оставляет пространство для торга.
- Продумайте ответ на отказ. Если руководитель говорит «нет», спросите, что именно нужно сделать, чтобы вернуться к этому разговору через полгода.
Отказ — не финал, а информация, подчеркивает психолог. Такой подход демонстрирует нацеленность на развитие, а не просто на получение денег. Даже если вам отказали, вы уже сделали первый шаг к тому, чтобы вас заметили. Правильный диалог о зарплате — это не просьба о подачке, а профессиональное обсуждение ценности сотрудника для бизнеса.
«Отказ — это не конец. Это информация. Спросите: "Что мне нужно сделать, чтобы через полгода мы могли вернуться к этому разговору?". Так вы покажете, что настроены на рост, а не просто на получение денег. И не забывайте: даже если вам отказали, вы уже сделали первый шаг к тому, чтобы вас заметили», — подводит итог Елена Морганюк.
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