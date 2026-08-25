Народная программа: в Подмосковье около 120 тыс. семей получают поддержку к новому учебному году

В Подмосковье около 120 тыс. семей получают поддержку к новому учебному году. Финансирование мер поддержки семьям с детьми за пять лет выросло почти на 80%. Как подчеркнул заместитель председателя Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Олег Рожнов, поддержка семей с детьми является одним из приоритетов народной программы «Единой России».

«Семьи с детьми, особенно многодетные семьи — это главный потенциал нашего региона. Число многодетных за последние годы выросло примерно на 40%. Вместе с количеством детей у семьи растут, конечно, и расходы. Поэтому в региональном законодательстве предусмотрен целый комплекс мер поддержки для таких семей», - рассказал депутат.

В 2026 году выплаты на школьную форму уже получили более 25 тыс. семей. Многодетные семьи получают по ₽3 тыс. на каждого ребенка школьного возраста. Для семей, чей доход на человека не превышает прожиточный минимум, предусмотрена дополнительная выплата ₽7 тыс. Родителям с невысокими доходами, воспитывающим ребенка‑инвалида, выплачивают ₽13 тыс.

Жительница Одинцовского округа Марина Осьминкина одна воспитывает четверых детей. На троих старших школьников она получила субсидию на подготовку к учебному году в размере ₽30 тыс. В этом году в первый класс идет и младший сын Владимир.

«Выплаты к школе стали для нас настоящей подмогой – купила все необходимое для школы. Причем, оформила очень легко – просто подала заявление на портале Госуслуг. Еще одним приятным сюрпризом стал «рюкзак первоклассника» со всем необходимым для Вовы», — рассказала она.

В Егорьевске меры поддержки получает многодетная семья Ерпылевых. Анастасия и Елизавета учатся в городской школе №2, а их мать Екатерина Николаевна преподает в этой же школе химию и биологию.

«Я не помню, как поддержка многодетных выглядела во времена моих родителей, но сейчас нам компенсируют 30% расходов на коммунальные услуги. Мы получили рюкзак с канцелярией, на каждого ребенка даются выплаты на форму, а школьное питание в столовых бесплатное. Огромный плюс в том, что заявление нужно подать всего один раз: потом деньги приходят на счет автоматически, обычно в начале августа. К помощи подключается и частный бизнес: многие музеи, театры и концертные площадки делают для нас скидки», - отметила Екатерина.

Всего в Егорьевске выплаты на школьную форму с начала года получили 2,5 тыс. детей. Еще 180 учащихся из многодетных семей получили ежегодную выплату в ₽7 тыс.