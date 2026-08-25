«Пишите уважительно»: ученые раскрыли формулу сообщения, на которое врачи отвечают быстрее

Пациенты могут быстрее получить ответ врача, если пишут формально и уважительно, сообщает dpa со ссылкой на исследование Колумбийского университета в США. Работа опубликована в журнале JAMA Network Open.

Ученые исследовали данные примерно полумиллиона пациентов, которые обращались за медицинской помощью через онлайн-порталы. Оказалось, что стиль сообщения напрямую связан с тем, ответит ли врач и как быстро это произойдет.

Самыми успешными были сообщения, начинавшиеся с официального обращения вроде «уважаемый доктор». По словам авторов, на различия в скорости ответа влияли длина текста, тон, формальность и начало сообщения. Эти факторы объясняли почти половину различий между обращениями.

Исследователи подчеркивают: это не значит, что врачи пренебрегают срочностью ответа. Во многих системах сообщения сначала просматривают медсестры или менеджеры, которым нужно решить, что передать врачу в первую очередь.

Профессор Колумбийского университета Митчелл Танг отметил, что стиль общения может влиять на получение ответов не только в медицине, но и в повседневной жизни.