Жители и гости Щелково смогут посетить выставку Владимира Храброва

В пятницу, 28 августа, в Щелковском историко-художественном музее в выставочном зале «Галерея» откроется выставка живописных произведений члена Союза художников России Владимира Храброва. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Экспозиция позволит посетителям познакомиться с творчеством мастера, им представят пейзажи, где художник отображает свою привязанность к красоте русской природы, а также жанровые картины, натюрморты.

Выставка будет работать до 10 октября, другие подробности размещены на сайте.

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