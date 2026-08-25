В Подмосковье запустят акцию по сбору яблок и бахчевых

В Подмосковье с 7 по 28 сентября будет проходить экологическая акция по сбору излишков плодово-бахчевой продукции. Ее запустит Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

«Конец августа и начало сентября — пора сбора урожая. В эти недели нагрузка на контейнерные площадки заметно растет, особенно в СНТ — там расположено более 15% всех КП региона. Чтобы яблоки, арбузы и тыквы не превращались в стихийные навалы, мы и в этом году открываем более 100 специальных точек сбора», — отметил вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

По его словам, брендированные баки установят вблизи СНТ, у овощных палаток, сельскохозяйственных рынков и бахчевых развалов, а также рядом с многоквартирными домами. Он подчеркнул, что это простое и удобное решение, которое уже не первый год пользуется спросом у людей. Собранный урожай отправят на перерабатывающие предприятия для производства эко-компоста. Ознакомиться с интерактивной картой с точками можно будет на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.