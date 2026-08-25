В Мытищинском лесопарке пройдет первый полумарафон с дистанциями для всех возрастов

В Мытищинском лесопарке 5 сентября впервые пройдет полумарафон, который обещает стать крупным спортивным событием округа. Мероприятие организовано при поддержке Министерства спорта Московской области и рассчитано на участников самого разного возраста и физической подготовки — от профессиональных бегунов до семей с детьми.

Организаторы подготовили несколько вариантов трасс, чтобы каждый мог выбрать нагрузку по силам. Для опытных атлетов предусмотрена классическая полумарафонская дистанция в 21,1 км, а также забег на 10 км для любителей средних дистанций. Новички смогут попробовать свои силы на трехкилометровой трассе или на дистанции в полтора километра. Для самых юных участников организован детский старт на 500 метров. Кроме того, в программу включены соревнования по скандинавской ходьбе на 3 км. Каждый, кто преодолеет финишную черту, независимо от дистанции, получит памятную медаль, что делает событие привлекательным для семейного участия — дети и взрослые смогут увезти домой одинаковые награды.

Медицинским партнером полумарафона выступила Мытищинская областная клиническая больница. Для участников на площадке организуют работу мобильного медицинского комплекса Центра медицины здорового долголетия. В этом передвижном пункте можно будет пройти предстартовый медицинский осмотр, фактически провести первый этап диспансеризации — проверить основные показатели здоровья, а также получить консультацию специалистов по здоровому образу жизни, питанию и восстановлению после нагрузок.

«Мытищинский полумарафон – это не только спортивный праздник, но и пример того, как медицина и спорт работают в одной команде ради здоровья каждого участника. Приходите, бегите, проверяйте себя и будьте здоровы!» – отметили организаторы.

Зарегистрироваться на забег и ознакомиться с полной программой соревнований можно на официальной странице мероприятия, где размещена вся необходимая информация о стартовых пакетах, правилах участия и времени старта. Организаторы призывают желающих не откладывать регистрацию — количество мест на дистанции ограничено. Вход на территорию лесопарка и участие в развлекательных активностях для зрителей будут свободными.