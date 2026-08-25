Длительная рассрочка от застройщика: как девелоперы могут оставить собственника без квартиры и денег

Минстрой России подготовил законопроект, который регулирует вопросы предоставления застройщиками длительной рассрочки дольщикам, распространяющейся на период, когда дом уже введен в эксплуатацию. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Новачук рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какие есть возможные преимущества и риски для покупателей при покупке квартиры в длительную рассрочку от застройщика.

Согласно законопроекту, дольщики смогут продолжать выплаты за квартиру даже после ввода дома в эксплуатацию. При этом жилье будет находиться в залоге у застройщика до полной оплаты, а сведения о такой рассрочке смогут передаваться в бюро кредитных историй. Досрочно погасить долг можно будет, предупредив застройщика минимум за 30 дней, а при просрочке он получит право потребовать досрочно выплатить всю оставшуюся сумму.

Цели данной инициативы

По словам Новачука, суть нового закона заключается в разрешении застройщикам продавать квартиры в длительную рассрочку, а не только через ипотеку. Это значит:

Для строительного рынка — расширение спектра покупателей и увеличение продаж;

Для граждан — повышение доступности покупки недвижимости для тех, кому банки отказывают в ипотеке.

«Если этот законопроект будет принят, то застройщики получат новый инструмент продаж. Они смогут реализовывать жилье людям без одобрения банка. Это потенциально значительно увеличивает количество покупателей и будет стимулировать спрос на рынке недвижимости», — сказал он.

Какие есть риски для покупателей

Эксперт отметил, что при покупке в ипотеку квартира переходит в собственность покупателя, но остается в залоге у банка. При рассрочке недвижимость также переходит в собственность, но будет в залоге у застройщика до полной выплаты долга.

«Застройщик берет на себя роль финансовой организации, которой он не является. Неизвестно, какие санкции будут применять застройщики при просрочке платежа и как будут регулироваться их права в отношении покупателей», — считает Новачук.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

Помимо этого, на данный момент непонятно, как именно застройщики будут действовать при просрочках платежей.

«Банковские механизмы взыскания отработаны десятилетиями и строго регулируются законом. Как поведут себя строительные компании с нарушителями графика — большой вопрос», — сказал он.

По его мнению, банкротство застройщика — это главный риск для покупателя.

«Если девелопер обанкротится, оплаченная покупателем квартира попадет в общую конкурсную массу. Даже если покупатель исправно вносил платежи по графику, забрать свою недвижимость из массы активов будет крайне сложно или невозможно. Надежность банков в этом плане несравнимо выше», — считает собеседник издания.

Как рассрочка повлияет на стоимость недвижимости

Кроме того, финансовый аналитик подчеркнул, что застройщики могут заложить риски в стоимость недвижимости.

«В итоге покупка квартиры в рассрочку будет по завышенной цене. Однако итоговая стоимость будет зависеть от политики конкретной строительной компании. Например, надежным девелоперам массовые продажи важнее сверхприбыли, поэтому они могут удерживать цены», — считает Новачук.

Специалист напомнил, что рынок ипотечного кредитования жестко регулируется государством и имеет многолетнюю историю с понятными бизнес-процессами. Механизм массовой рассрочки от застройщика пока не отработан. В перспективе можно ожидать появления множества узких мест и юридических коллизий, к которым должны быть готовы обе стороны сделки.

Для многих поколений россиян собственная квартира остается синонимом успеха и безопасности. Эта установка, заложенная еще в советские времена, превратилась в мощный психологический триггер, которым десятилетиями успешно пользуются банки. Однако то, что раньше казалось разумной инвестицией, сегодня превращается в долговую яму для большинства россиян.