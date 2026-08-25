Агрессивная музыка может помогать терпеть боль: что показал эксперимент на метал-фестивале

Фанаты тяжелой музыки могут лучше выдерживать боль, пишет Popular Science со ссылкой на исследование в журнале Scientific Reports. Ученые проверили это на посетителях фестиваля Wacken Open Air в Германии.

Исследователи Лидия Шнайдер и Том Фриц предложили добровольцам опустить кисть и предплечье в ледяную воду и измерили, как долго они смогут терпеть холодовую боль. Перед этим участникам также записывали сердечный ритм с помощью ЭКГ. Всего в эксперименте участвовали 122 человека, а их результаты сравнили с контрольной группой посетителей, пришедших до начала выступлений.

Ученые ожидали, что после агрессивной музыки боль будет восприниматься как более терпимая. Но результат оказался другим: участникам не стало менее больно, зато они смогли переносить холод дольше.

Авторы считают, что музыка, выражающая злость и другие неприятные эмоции, может быть связана с повышенной переносимостью дискомфорта. Это не значит, что метал или рок сам по себе лечит болевой синдром, но выводы могут пригодиться в клинических исследованиях, особенно при работе с хронической болью.