Цифровой рубль и сверхурочные работы: что изменится в России с 1 сентября

С 1 сентября 2026 года в России вступает в силу целый ряд законодательных изменений. Речь идет в том числе о расширении использования цифрового рубля, новых правилах сверхурочной работы и других нововведений. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала юрист Елена Рудакова.

Цифровой рубль станет доступнее

По словам специалиста, одним из заметных изменений станет очередной этап внедрения цифрового рубля. С 1 сентября обязанность обеспечить возможность оплаты товаров и услуг цифровыми рублями распространяется на продавцов, исполнителей и владельцев агрегаторов, если их выручка за предыдущий год превышает ₽120 млн, и на 1 января 2026 года они обслуживались у системно значимого банка или кредитной организации, признанной Банком России значимой на рынке платежных услуг.

«Важно понимать, что с 1 сентября цифровой рубль не становится единственным способом оплаты. Речь идет о появлении для определенной категории бизнеса обязанности предоставить покупателю еще один вариант расчетов», — пояснила Рудакова.

Для банков также предусмотрены новые обязанности. Системно значимые кредитные организации должны обеспечить клиентам возможность совершать операции с цифровыми рублями. В дальнейшем круг организаций, на которые распространяются требования по приему цифровых рублей, будет расширяться.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

Физические лица смогут использовать универсальный платежный код для расчетов цифровыми рублями, в том числе при оплате товаров и услуг.

В России формируется полноценное регулирование цифровых валют

С 1 сентября начинает действовать новый закон, регулирующий отношения, связанные с обращением цифровых валют, иностранных цифровых инструментов и майнингом. Документ также устанавливает правила для организаций, которые занимаются обменом цифровых валют, и цифровых депозитариев.

Юрист обратила внимание, что это не означает свободного обращения криптовалюты как обычных денег.

«Цифровой рубль является формой национальной валюты и работает в инфраструктуре Банка России. Цифровая валюта — совершенно другой правовой объект, для которого устанавливаются специальные правила обращения», — отметила Рудакова.

Сверхурочной работы станет больше

С 1 сентября меняется статья 99 Трудового кодекса. При определенных условиях максимальная продолжительность сверхурочной работы для одного сотрудника может увеличиваться со 120 до 240 часов в год. Это возможно, если соответствующее положение предусмотрено коллективным договором или отраслевым либо межотраслевым соглашением, распространяющимся на конкретного работодателя.

При этом ограничение продолжительности сверхурочной работы в течение короткого периода сохраняется: она не должна превышать четырех часов в течение двух дней подряд.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

Женщинам с детьми до трех лет нельзя устанавливать испытательный срок

Еще одно изменение касается приема на работу. С 1 сентября запрет на установление испытания распространяется на женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, а также на других лиц, воспитывающих таких детей без матери. Ранее соответствующая гарантия действовала для женщин с детьми до полутора лет.

Решение о неполном рабочем времени

Родители детей до 14 лет, родители детей-инвалидов до 18 лет и беременные женщины при наличии предусмотренных законом оснований могут обращаться с просьбой об установлении неполного рабочего времени.

С 1 сентября решение по такому письменному обращению должно приниматься не позднее пяти рабочих дней с даты его получения.

Бесконтактное заселение в гостиницы

Одним из направлений цифровизации туристической отрасли становится возможность идентификации гостя без традиционного предъявления бумажного паспорта. Предполагается использование биометрических технологий и цифровых инструментов для подтверждения личности при заселении.

«Бесконтактный формат не означает полного отказа от документов. Возможность и порядок цифровой идентификации зависят от конкретных требований законодательства и технической готовности средства размещения», — сказала она.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

Что еще изменится в социальной сфере

Отдельные нововведения затрагивают и семьи с детьми.

«Заемщики при рождении второго и последующих детей получают право на предоставление льготного периода приостановления выплат по ипотечным кредитам на срок до 18 месяцев. Требование может быть предъявлено в любой момент до достижения ребенком возраста 1,5 лет», — сообщила она.

В общеобразовательных школах вводится выставление официальной оценки за поведение, в программу 5–7 классов — обязательный курс «Духовно-нравственная культура России».

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