«Светлый город» в Королеве: какие улицы получат новое освещение

В 2026 году в Королеве модернизируют уличное освещение — работы пройдут по 12 адресам, сообщила администрация муниципалитета.

Согласно информации, в настоящее время продолжается реализация программы «Светлый город», которая входит в областную госпрограмму «Формирование современной комфортной городской среды».

Сейчас на улицах Тихомировой, Болдырева и Карла Маркса бурят скважины под опоры освещения. Одновременно на Кооперативной улице, в Полевом проезде, а также на улицах Толстого и Чайковского устанавливают закладные детали — фундамент для будущих конструкций.

Проект предполагает не просто монтаж новых фонарей, но и переход на энергосберегающие технологии. Это повысит безопасность пешеходов и водителей в темное время суток, а также сделает дворы и скверы комфортнее для жителей.