Стоматолог назвал скрытую угрозу для молодости: потеря одного зуба ускоряет старение лица на годы

Врач объяснил, что умеренное стирание зубов на 0,1–0,2 мм в год — это норма, но при бруксизме или неправильном прикусе высота коронок уменьшается критично, укорачивается нижняя треть лица, подбородок смещается назад, а морщины становятся глубже. При этом изменение прикуса всего на 2–3 мм, по его словам, уменьшает глубину носогубных складок на 30–40%, возвращая лицу молодость.



Потеря даже одного зуба лишает кость нагрузки, и за первый год атрофируется до 25% ширины и 40% высоты челюсти. Соседние зубы наклоняются, антагонисты выдвигаются, возникает асимметрия. При отсутствии боковых опор передние зубы перегружаются и истираются быстрее, мышцы лица спазмируются. При полном отсутствии зубов губы западают, нос заостряется, рот окружают морщины — и это, по мнению специалиста, не просто эстетический дефект, а результат потери каркаса для мягких тканей. Изменение прикуса также меняет профиль, делая лицо визуально хмурым.



Ранее стоматолог назвала продукты, которые делают зубы желтыми: и в списке не только кофе и чай.