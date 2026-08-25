Стоматолог назвал скрытую угрозу для молодости: потеря одного зуба ускоряет старение лица на годы
Врач Дьяк связал потерю зубов с ускоренным старением лица
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Святов/Сгенерировано нейросетью]
Стоматолог-ортопед Герман Дьяк предупредил, что потеря даже одного зуба может стать причиной ускоренного старения лица, поскольку запускает атрофию костной ткани и перестраивает весь челюстно-лицевой аппарат, из-за чего появляются глубокие носогубные складки, меняется овал лица, а глаза кажутся глубоко посаженными. Об этом сообщает Lenta.ru.
Врач объяснил, что умеренное стирание зубов на 0,1–0,2 мм в год — это норма, но при бруксизме или неправильном прикусе высота коронок уменьшается критично, укорачивается нижняя треть лица, подбородок смещается назад, а морщины становятся глубже. При этом изменение прикуса всего на 2–3 мм, по его словам, уменьшает глубину носогубных складок на 30–40%, возвращая лицу молодость.
Потеря даже одного зуба лишает кость нагрузки, и за первый год атрофируется до 25% ширины и 40% высоты челюсти. Соседние зубы наклоняются, антагонисты выдвигаются, возникает асимметрия. При отсутствии боковых опор передние зубы перегружаются и истираются быстрее, мышцы лица спазмируются. При полном отсутствии зубов губы западают, нос заостряется, рот окружают морщины — и это, по мнению специалиста, не просто эстетический дефект, а результат потери каркаса для мягких тканей. Изменение прикуса также меняет профиль, делая лицо визуально хмурым.
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