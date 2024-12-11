Иран сообщил о доказательствах участия Израиля и США в перевороте в Сирии

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в обращении к народу заявил о наличии данных, которые доказывают участие США, Израиля и соседней страны в организации военного переворота в Сирии, сообщил ТАСС.

Али Хаменеи отметил, что в организации переворота участвовала страна, граничащая с Сирией. Уточняющей информации он не предоставил. Однако отметил, что представители этой страны продолжают вмешиваться во внутренние дела Сирии и после переворота. Роль страны была менее значимой, чем США и Израиля, уточнил спикер.

«Не должно быть никаких сомнений в том, что то, что произошло в Сирии является совместным планом американцев и сионистов (имеется в виду израильтян — прим. ТАСС)», — приводит слова Хаменеи телеканал SNN.

Верховный лидер Ирана также высказал мнение, что в скором времени Иран станет еще более сильным, чем сейчас. Спикер уверен, что не стоит ожидать его ослабления из-за давления на страну со стороны Запада. В случае непрекращения подобной международной политики Иран и силы сопротивления охватят весь Ближний Восток, спрогнозировал Али Хаменеи. Он призвал мир осознать значение сопротивления и его возможные масштабные последствия.

«Смысл сил сопротивления в том, что чем сильнее вы давите, тем сильнее мотивация. Чем сильнее боретесь с ними, тем шире они становятся. Я говорю вам, что силы сопротивления охватят весь регион!» — приводит слова Хаменеи телеканал SNN.

Ранее сообщалось, что новые власти Сирии рассмотрят вопрос о судьбе российских военных баз.