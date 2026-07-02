«Не поддавайтесь панике»: мэр Нижнего Тагила опроверг фейк о шестиметровой волне и скором потопе

В мессенджерах и соцсетях в четверг, 2 июля, разошлось сообщение, в котором якобы мэр Тагила Владислав Пинаев на совещании предупредил о скором затоплении города. В записи говорилось, что в конце дня откроют все шиберные затворы, чтобы «волна 6–7 метров не снесла город». Глава города информацию опроверг, сообщил tagilcity.ru.

Аудиосообщение, которое вызвало панику среди жителей, не имеет отношения к действительности. В нем утверждалось, что после открытия затворов вода затопит сначала несколько улиц, а также весь город. Автор записи призывал срочно эвакуировать людей и предприятия.

«В мессенджерах и социальных сетях сегодня активно распространяется фейковая информация со ссылкой на меня о том, что якобы откроются какие-то шлюзы и пойдет волна шесть метров. Она не соответствует действительности! У нас шандоры на плотине открыты всегда. Да, два дня шло активное накопление воды, мы сбрасывали достаточно большое количество. Подтопило СНТ "Шахтер", Песчаное, подтопило Евстюниху — 19 домов, но ни о какой волне речи не идет. Ситуация постепенно стабилизируется, сбросы к вечеру м планируем уменьшить. Приток воды уменьшается — и не только на Тагильском пруду, н и на всех водоемах. Ситуация в городе, несмотря на режим повышенной готовности, стабильна», — заявил Владислав Пинаев в обращении к жителям.

Глава города пообещал подробно рассказать о реальной паводковой ситуации в ближайшее время, призвал жителей доверять только официальным источникам информации и не поддаваться паническим настроениям.

По информации издания, в Нижнем Тагиле с 30 июня действует режим повышенной готовности из-за дождевого паводка. По последним данным, вода в реках постепенно уходит, угрозы масштабного затопления нет.

Ранее сообщалось, что паводок в Нижневартовске захватил 489 участков.