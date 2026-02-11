«Ирония судьбы» по-омски: почему архитектор боится, что районы станут безликими копиями друг друга

Председатель омского отделения общественной организации «Союз архитекторов России» Андрей Седачев высказал мнение, что в Омске есть ряд рисков. Во-первых, город может превратиться в населенный пункт с одинаковыми районами. Во-вторых, в центре появляется много высоких зданий, что нарушает гармонию, сообщил gorod55.ru.

Эксперт напомнил сюжет фильма «Ирония судьбы, или с легким паром!» (6+). Главный герой приехал в другой город и был уверен, что зашел в свою квартиру. Причина — одинаковая планировка районов разных городов.

«Когда плодят микрорайоны с одним лицом, это дает такие результаты», — отметил эксперт.

По мнению эксперта, подход к формированию городской среды претерпел существенные изменения. Сейчас в основе лежит идея застройки, ориентированной на улицы, а не на микрорайоны.

Специалисты же рассматривают микрорайон как явление, не соответствующее истинному облику города. Микрорайонная модель непродуктивная. Она не создает уникального городского характера, а приводит лишь к возникновению безликих спальных районов, где композиционные приемы применяются формально, без создания живой, узнаваемой среды.

Эксперт также отметил, что Омск должен быть уникальным городом со своей атмосферой и историей. Однако положительный опыт других российских городов можно брать за основу при проектировании.

«Есть хороший пример — Санкт-Петербург и в Сибири Иркутск. Центральная часть в нем достаточно большая. Так называемый старый город весь в три-четыре-пять этажей. В Иркутске очень много соборов и церквей, и они выстроены так, что их высоты больше, чем застройка города. Абсолютно правильный питерский подход», — высказал мнение эксперт.

