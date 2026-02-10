Отраслевое мероприятие для инженеров и архитекторов строительной области прошло в Подмосковье

Отраслевое мероприятие для инженеров и архитекторов строительной области прошло в деловом центре «Новатор» в Красногорске. О его итогах рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Участниками встречи стали архитекторы, инженеры, представители профильных ведомств и подрядных организаций. В рамках мероприятия обсудили основные тенденции и стандарты в проектировании строительных объектов.

Ключевой темой обсуждения стал переход строительной отрасли на современные стандарты цифровизации, а также повышение качества проектной документации.

Особое внимание было уделено приоритетам областного Минстроя в реализации программ социального строительства и капремонта.

